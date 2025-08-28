Vestido de Homem-Aranha, MC Daniel compartilha álbum de sua festa de aniversário de 27 anos
MC Daniel voltou a comemorar seu aniversário de 27 anos com uma segunda festa especial realizada...
MC Daniel voltou a comemorar seu aniversário de 27 anos com uma segunda festa especial realizada na noite de quarta-feira (27), em São Paulo. Conhecido por suas escolhas ousadas de figurino, o cantor surpreendeu os convidados ao aparecer vestido de Homem-Aranha, personagem icônico dos quadrinhos e do cinema.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa incrível!
