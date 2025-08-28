Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vestido de Homem-Aranha, MC Daniel compartilha álbum de sua festa de aniversário de 27 anos

MC Daniel voltou a comemorar seu aniversário de 27 anos com uma segunda festa especial realizada...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

MC Daniel voltou a comemorar seu aniversário de 27 anos com uma segunda festa especial realizada na noite de quarta-feira (27), em São Paulo. Conhecido por suas escolhas ousadas de figurino, o cantor surpreendeu os convidados ao aparecer vestido de Homem-Aranha, personagem icônico dos quadrinhos e do cinema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.