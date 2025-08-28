Vestido de Homem-Aranha, MC Daniel compartilha álbum de sua festa de aniversário de 27 anos MC Daniel voltou a comemorar seu aniversário de 27 anos com uma segunda festa especial realizada... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Daniel voltou a comemorar seu aniversário de 27 anos com uma segunda festa especial realizada na noite de quarta-feira (27), em São Paulo. Conhecido por suas escolhas ousadas de figurino, o cantor surpreendeu os convidados ao aparecer vestido de Homem-Aranha, personagem icônico dos quadrinhos e do cinema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Influenciadora aprovada em quatro concursos públicos relata preconceito por criar conteúdo adulto: “Acham que sou burra”

Jade Magalhães e Luan Santana compartilham momentos com a filha Serena durante viagem a Portugal; veja fotos

Carol Cabrino compartilha detalhes de gravidez relâmpago após aborto espontâneo