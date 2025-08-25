Logo R7.com
Veterana da TV é brutalmente assassinada pelo próprio filho

Uma tragédia abalou o jornalismo e o entretenimento nos Estados Unidos. A maquiadora, cabeleireira e veterana...

Portal Pop Mais|Do R7

Veterana da TV é brutalmente assassinada pelo próprio filho Portal Pop Mais

Uma tragédia abalou o jornalismo e o entretenimento nos Estados Unidos. A maquiadora, cabeleireira e veterana da TV americana Travis Renee Baldwin, de 57 anos, conhecida por seu trabalho em grandes redes de TV, foi assassinada a tiros dentro do próprio apartamento em Washington, D.C., no último domingo. O principal suspeito é seu filho, Logan Chrisinger, de 27 anos, que foi preso em flagrante.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

