Veterana da TV é brutalmente assassinada pelo próprio filho Uma tragédia abalou o jornalismo e o entretenimento nos Estados Unidos. A maquiadora, cabeleireira e veterana... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veterana da TV é brutalmente assassinada pelo próprio filho Portal Pop Mais

Uma tragédia abalou o jornalismo e o entretenimento nos Estados Unidos. A maquiadora, cabeleireira e veterana da TV americana Travis Renee Baldwin, de 57 anos, conhecida por seu trabalho em grandes redes de TV, foi assassinada a tiros dentro do próprio apartamento em Washington, D.C., no último domingo. O principal suspeito é seu filho, Logan Chrisinger, de 27 anos, que foi preso em flagrante.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ao vivo na Record, repórter entra em trabalho de parto; vídeo

Raquel Brito é investigada por publicidade enganosa, lavagem de dinheiro e “jogo do tigrinho”

Criador de ‘Invocação do Mal’ revela motivo para encerrar a franquia no quarto filme