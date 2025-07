“Viciados em sexo!”: Pedro Scooby revela fetiches com Cíntia Dicker, brinquedos eróticos e sonho de ter quarto igual ao de “50 Tons de Cinza” Pedro Scooby não tem papas na língua quando o assunto é sua vida sexual com Cíntia... Portal Pop Mais|Do R7 18/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h58 ) twitter

Pedro Scooby não tem papas na língua quando o assunto é sua vida sexual com Cíntia Dicker. O surfista revelou que o casal curte apimentar a relação com brinquedos eróticos, acessórios e fantasias. Algemas, chicotes e itens para amarrar fazem parte do arsenal que os dois mantêm em casa, e ele não esconde o entusiasmo: “A gente ama essas coisas”, declarou.

Para saber mais sobre os detalhes picantes da relação de Pedro e Cíntia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

