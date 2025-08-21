Victor Hugo desabafa após frustrações com aplicativo de namoro: “Fazem fakes com minha foto”

Logo R7.com
Victor Hugo abriu o coração sobre as dificuldades que enfrenta na vida amorosa, especialmente quando o assunto envolve aplicativos de namoro. Ele afirma que, por conta da fama, suas interações digitais são constantemente interrompidas pelo receio dos usuários de estarem conversando com perfis falsos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre o desabafo de Victor Hugo!

