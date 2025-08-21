Victor Hugo desabafa após frustrações com aplicativo de namoro: “Fazem fakes com minha foto”
Victor Hugo abriu o coração sobre as dificuldades que enfrenta na vida amorosa, especialmente quando o...
Victor Hugo abriu o coração sobre as dificuldades que enfrenta na vida amorosa, especialmente quando o assunto envolve aplicativos de namoro. Ele afirma que, por conta da fama, suas interações digitais são constantemente interrompidas pelo receio dos usuários de estarem conversando com perfis falsos.
Victor Hugo abriu o coração sobre as dificuldades que enfrenta na vida amorosa, especialmente quando o assunto envolve aplicativos de namoro. Ele afirma que, por conta da fama, suas interações digitais são constantemente interrompidas pelo receio dos usuários de estarem conversando com perfis falsos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre o desabafo de Victor Hugo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre o desabafo de Victor Hugo!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: