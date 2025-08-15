Vídeo: Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza
Bell Marques passou mal na manhã desta sexta-feira (15), enquanto participava da prova de corrida que ele próprio promoveu na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento, que reuniu fãs e corredores, contou com um percurso de 10 quilômetros, e o cantor sentiu o mal-estar ao cruzar a linha de chegada.
Para mais detalhes sobre o incidente e a recuperação de Bell, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
