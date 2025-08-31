Vídeo: CEO “rouba” boné doado por tenista a criança Uma atitude inesperada durante o US Open se tornou o centro das atenções nas redes sociais... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h58 ) twitter

Uma atitude inesperada durante o US Open se tornou o centro das atenções nas redes sociais na última semana, gerando uma onda de indignação e um final feliz orquestrado por um tenista. A cena, que rapidamente viralizou, mostra um menino prestes a receber um boné de presente do tenista polonês Kamil Majchrzak quando, de repente, um homem toma o objeto de suas mãos e fica com ele para si.

Para saber mais sobre essa história e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

