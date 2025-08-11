Vídeo de ‘alien’ na varanda viraliza após gravação de moradora: ‘Vão achar que sou louca’ Uma câmera de campainha instalada na casa de uma moradora em Compton, Califórnia, capturou um vídeo... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo de 'alien' na varanda viraliza após gravação de moradora: 'Vão achar que sou louca' Portal Pop Mais

Uma câmera de campainha instalada na casa de uma moradora em Compton, Califórnia, capturou um vídeo que já ultrapassou 1 milhão de visualizações no Instagram e está deixando a internet intrigada.

Para saber mais sobre esse mistério e as reações dos internautas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Justiça no K-Pop! NewJeans derrota youtuber assediador e recebe indenização milionária; entenda o caso

Sete pessoas são atropeladas em principal avenida do Rio; vídeo

João Silva nega boatos sobre estado de saúde de Faustão e ataca médico que fez previsões