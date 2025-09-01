Vídeo de ato sexual entre médico e estagiária em UPA de Manaus viraliza na web Um vídeo que mostra um médico mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro da... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 06h57 ) twitter

Vídeo de ato sexual entre médico e estagiária em UPA de Manaus viraliza na web Portal Pop Mais

Um vídeo que mostra um médico mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, na Zona Norte de Manaus. O registro viralizou nas redes sociais e gerou repercussão entre órgãos de saúde e fiscalização profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este caso polêmico.

