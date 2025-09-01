Vídeo de ato sexual entre médico e estagiária em UPA de Manaus viraliza na web
Um vídeo que mostra um médico mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro da...
Um vídeo que mostra um médico mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, na Zona Norte de Manaus. O registro viralizou nas redes sociais e gerou repercussão entre órgãos de saúde e fiscalização profissional.
Um vídeo que mostra um médico mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, na Zona Norte de Manaus. O registro viralizou nas redes sociais e gerou repercussão entre órgãos de saúde e fiscalização profissional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este caso polêmico.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este caso polêmico.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: