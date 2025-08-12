Vídeo de Kelly Clarkson chorando no palco ganha repercussão após morte do ex

Logo R7.com
Um vídeo da cantora Kelly Clarkson chorando durante um show em Las Vegas tem chamado a atenção nas redes sociais. A gravação foi feita no dia 26 de julho, durante uma apresentação da artista na residência Las Vegas Studio Session, e foi publicada por um usuário no TikTok. Nas imagens, Kelly se emociona ao cantar a música Piece by Piece, 12 dias antes da morte do ex-marido Brandon Blackstock.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este emocionante momento.

