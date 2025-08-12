Vídeo de Kelly Clarkson chorando no palco ganha repercussão após morte do ex
Um vídeo da cantora Kelly Clarkson chorando durante um show em Las Vegas tem chamado a...
Um vídeo da cantora Kelly Clarkson chorando durante um show em Las Vegas tem chamado a atenção nas redes sociais. A gravação foi feita no dia 26 de julho, durante uma apresentação da artista na residência Las Vegas Studio Session, e foi publicada por um usuário no TikTok. Nas imagens, Kelly se emociona ao cantar a música Piece by Piece, 12 dias antes da morte do ex-marido Brandon Blackstock.
Um vídeo da cantora Kelly Clarkson chorando durante um show em Las Vegas tem chamado a atenção nas redes sociais. A gravação foi feita no dia 26 de julho, durante uma apresentação da artista na residência Las Vegas Studio Session, e foi publicada por um usuário no TikTok. Nas imagens, Kelly se emociona ao cantar a música Piece by Piece, 12 dias antes da morte do ex-marido Brandon Blackstock.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este emocionante momento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este emocionante momento.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: