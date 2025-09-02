Vídeo de queda de Leonardo em show volta a viralizar
Um vídeo do cantor Leonardo voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (2), após mostrar...
Um vídeo do cantor Leonardo voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (2), após mostrar o artista sofrendo uma queda ao tentar descer uma escada durante um show em Campo Novo do Parecis (MT), em 2023.
Um vídeo do cantor Leonardo voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (2), após mostrar o artista sofrendo uma queda ao tentar descer uma escada durante um show em Campo Novo do Parecis (MT), em 2023.
Para saber mais sobre este incidente e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: