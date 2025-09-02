Vídeo de queda de Leonardo em show volta a viralizar Um vídeo do cantor Leonardo voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (2), após mostrar... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

leonardo cai Portal Pop Mais

Um vídeo do cantor Leonardo voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (2), após mostrar o artista sofrendo uma queda ao tentar descer uma escada durante um show em Campo Novo do Parecis (MT), em 2023.

Para saber mais sobre este incidente e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Após receber unfollow, Carlinhos Maia alfineta Anitta: “Tá se levando a sério demais”

Nicholas Braun, astro de ‘Succession’, é preso por dirigir alcoolizado nos EUA

Influenciadora conhecida como “Lady Gaga” é presa na Bahia por extorsão e perseguição