Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vídeo: drone atinge rosto de cantora durante show no Peru

A cantora Susana Alvarado, integrante do grupo de cumbia Corazón Serrano, passou por um susto durante...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Vídeo: drone atinge rosto de cantora durante show no Peru Portal Pop Mais

A cantora Susana Alvarado, integrante do grupo de cumbia Corazón Serrano, passou por um susto durante um show realizado em Chiclayo, na região de Lambayeque, Peru, no último fim de semana. Enquanto interpretava o mix “Lo Siento”, a artista foi surpreendida por um drone que sobrevoava o palco para registrar imagens do evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba todos os detalhes desse incidente impressionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.