Vídeo: Edu Guedes relata como descobriu câncer no pâncreas: 'Muita dor' Na noite da última quarta-feira (9), o apresentador Edu Guedes compartilhou em seu canal no YouTube,... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h58 )

Edu Guedes Portal Pop Mais

Na noite da última quarta-feira (9), o apresentador Edu Guedes compartilhou em seu canal no YouTube, mais detalhes sobre as recentes cirurgias pelas quais passou e a descoberta do diagnóstico de câncer de pâncreas. Ele contou sobre como descobriu a doença.

