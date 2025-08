Vídeo: ex-cunhada acusa Zezé Di Camargo de ser infiel e alcoólatra: “Para que tá feio” A médium e influenciadora Cleo Loyola voltou a criticar o ex-cunhado Zezé Di Camargo, acusando-o de... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo: ex-cunhada acusa Zezé Di Camargo de ser infiel e alcoólatra: Portal Pop Mais

A médium e influenciadora Cleo Loyola voltou a criticar o ex-cunhado Zezé Di Camargo, acusando-o de ser infiel à atual esposa, Graciele Lacerda, e de enfrentar problemas com álcool. As declarações foram feitas após o cantor anunciar que pretende processá-la, em razão dos comentários feitos por ela sobre um vídeo em que ele aparece com uma fã em seu camarim.

Para saber mais sobre as polêmicas envolvendo Cleo Loyola e Zezé Di Camargo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Maurício Silveira: confira outros famosos que morreram de câncer no intestino

Maurício Silveira falou sobre autocuidado em vídeo postado antes da internação: ‘Se ame!’

Homem vaza vídeo íntimo com Igor Cabral, ex-jogador que agrediu namorada com 60 socos