VÍDEO: Fãs de Preta Gil desabafam durante velório e relatam encontro desconfortável com Gominho: “Ficou de cara feia” Portal Pop Mais

Durante o velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um grupo de fãs que acompanhava a trajetória da cantora há anos fez um desabafo emocionado sobre um encontro marcante com a artista, e também sobre um momento desconfortável envolvendo Gominho, amigo íntimo e braço direito de Preta durante o tratamento contra o câncer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

