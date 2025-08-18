VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h19 ) twitter

VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja Portal Pop Mais

Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um momento pra lá de descontraído com os amigos em Goiânia.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa pegadinha hilária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

