VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja
Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um...
Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um momento pra lá de descontraído com os amigos em Goiânia.
Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um momento pra lá de descontraído com os amigos em Goiânia.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa pegadinha hilária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: