Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja

Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja Portal Pop Mais

Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, arrancou risadas e suspiros nas redes sociais ao compartilhar um momento pra lá de descontraído com os amigos em Goiânia.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa pegadinha hilária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.