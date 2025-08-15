Logo R7.com
VÍDEO: Idoso é internado em estado grave após ser "atropelado" por cachorro em SP

Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de...

Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser derrubado por um cachorro que corria solto pelas ruas de Piacatu, na região de Araçatuba. O acidente aconteceu no dia 7 de julho, mas só veio a público nesta semana.

