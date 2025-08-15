VÍDEO: Idoso é internado em estado grave após ser “atropelado” por cachorro em SP
Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de...
Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser derrubado por um cachorro que corria solto pelas ruas de Piacatu, na região de Araçatuba. O acidente aconteceu no dia 7 de julho, mas só veio a público nesta semana.
Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser derrubado por um cachorro que corria solto pelas ruas de Piacatu, na região de Araçatuba. O acidente aconteceu no dia 7 de julho, mas só veio a público nesta semana.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: