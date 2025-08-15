VÍDEO: Idoso é internado em estado grave após ser “atropelado” por cachorro em SP Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h18 ) twitter

Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser derrubado por um cachorro que corria solto pelas ruas de Piacatu, na região de Araçatuba. O acidente aconteceu no dia 7 de julho, mas só veio a público nesta semana.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

