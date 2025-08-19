Vídeo: influenciador Boca de 09 é parado sem habilitação e liberado pela PM O influenciador Vinicius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, foi parado pela Polícia Militar enquanto... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

O influenciador Vinicius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, foi parado pela Polícia Militar enquanto dirigia na madrugada de sábado para domingo (17), no bairro Perus, na Zona Norte de São Paulo. Ele confessou aos policiais que não possui carteira de habilitação, mas foi liberado após a abordagem.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e as reações da Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

