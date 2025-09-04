Vídeo: jornalista fica gravemente ferido durante evento de campanha de Milei Um jornalista argentino ficou gravemente ferido durante o ato de encerramento da campanha “La Libertad Avanza”... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 08h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

jornalista ferido milei Portal Pop Mais

Um jornalista argentino ficou gravemente ferido durante o ato de encerramento da campanha “La Libertad Avanza” (LLA), realizado nesta quarta-feira (3) em Moreno, na Argentina. Cristian Mercatante, de 49 anos, foi atingido na cabeça por uma garrafa em meio a um confronto entre apoiadores do presidente Javier Milei e moradores contrários à visita do líder libertário.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vídeo: Iate de luxo de R$ 5,1 milhões afunda minutos após ser lançado ao mar na Turquia

Radiohead anuncia retorno aos palcos após sete anos de hiato

Anitta faz participação surpresa em show de The Weeknd e é ovacionada pelo público; assista