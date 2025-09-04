Logo R7.com
Vídeo: jornalista fica gravemente ferido durante evento de campanha de Milei

Um jornalista argentino ficou gravemente ferido durante o ato de encerramento da campanha “La Libertad Avanza”...

Um jornalista argentino ficou gravemente ferido durante o ato de encerramento da campanha “La Libertad Avanza” (LLA), realizado nesta quarta-feira (3) em Moreno, na Argentina. Cristian Mercatante, de 49 anos, foi atingido na cabeça por uma garrafa em meio a um confronto entre apoiadores do presidente Javier Milei e moradores contrários à visita do líder libertário.

