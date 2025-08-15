VÍDEO: Jovem testa arma de choque no próprio braço durante encontro e cai no chão após descarga elétrica
O que era para ser apenas mais um encontro se transformou em um dos vídeos mais...
O que era para ser apenas mais um encontro se transformou em um dos vídeos mais comentados do TikTok nos últimos dias. A estudante de Direito Angel Alves decidiu aproveitar uma ida ao banheiro para fazer um “teste rápido” com a arma de choque que carregava na bolsa, e o resultado não poderia ter sido mais inesperado.
O que era para ser apenas mais um encontro se transformou em um dos vídeos mais comentados do TikTok nos últimos dias. A estudante de Direito Angel Alves decidiu aproveitar uma ida ao banheiro para fazer um “teste rápido” com a arma de choque que carregava na bolsa, e o resultado não poderia ter sido mais inesperado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa situação inusitada!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa situação inusitada!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: