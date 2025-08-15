Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

VÍDEO: Jovem testa arma de choque no próprio braço durante encontro e cai no chão após descarga elétrica

O que era para ser apenas mais um encontro se transformou em um dos vídeos mais...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

VÍDEO: Jovem testa arma de choque no próprio braço durante encontro e cai no chão após descarga elétrica Portal Pop Mais

O que era para ser apenas mais um encontro se transformou em um dos vídeos mais comentados do TikTok nos últimos dias. A estudante de Direito Angel Alves decidiu aproveitar uma ida ao banheiro para fazer um “teste rápido” com a arma de choque que carregava na bolsa, e o resultado não poderia ter sido mais inesperado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa situação inusitada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.