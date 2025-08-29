Vídeo: Kayky Brito participa de festa no mesmo bairro onde sofreu grave acidente em 2023 O ator Kayky Brito foi visto recentemente celebrando ao lado de amigos em uma festa de... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 23h37 ) twitter

Vídeo: Kayky Brito participa de festa no mesmo bairro onde sofreu grave acidente em 2023 Portal Pop Mais

O ator Kayky Brito foi visto recentemente celebrando ao lado de amigos em uma festa de comemoração dos 10 anos do Oficial Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento aconteceu nas proximidades do local onde, em setembro de 2023, o artista foi atropelado, episódio que o deixou em estado grave.

Para saber mais sobre a superação de Kayky Brito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

