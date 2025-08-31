Vídeo: macaco-aranha surge em praia e encanta turistas no Pará
Um encontro inusitado e encantador foi registrado no oeste do Pará, onde um macaco-aranha apareceu em...
Um encontro inusitado e encantador foi registrado no oeste do Pará, onde um macaco-aranha apareceu em uma praia da Floresta Nacional do Tapajós e interagiu de forma surpreendentemente dócil com turistas. O vídeo do momento, gravado na sexta-feira (29), rapidamente viralizou nas redes sociais.
Um encontro inusitado e encantador foi registrado no oeste do Pará, onde um macaco-aranha apareceu em uma praia da Floresta Nacional do Tapajós e interagiu de forma surpreendentemente dócil com turistas. O vídeo do momento, gravado na sexta-feira (29), rapidamente viralizou nas redes sociais.
Para saber mais sobre esse encantador encontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: