Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vídeo: macaco-aranha surge em praia e encanta turistas no Pará

Um encontro inusitado e encantador foi registrado no oeste do Pará, onde um macaco-aranha apareceu em...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Vídeo: macaco-aranha surge em praia e encanta turistas no Pará Portal Pop Mais

Um encontro inusitado e encantador foi registrado no oeste do Pará, onde um macaco-aranha apareceu em uma praia da Floresta Nacional do Tapajós e interagiu de forma surpreendentemente dócil com turistas. O vídeo do momento, gravado na sexta-feira (29), rapidamente viralizou nas redes sociais.

Para saber mais sobre esse encantador encontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.