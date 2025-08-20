Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente de carro em SP Na manhã desta quarta-feira (20/8), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na Avenida Faria Lima,... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente de carro em SP Portal Pop Mais

Na manhã desta quarta-feira (20/8), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram Gato Preto e Bia Miranda fugindo do local após o incidente.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Sheron Menezzes se emociona ao agradecer fãs após a morte do irmão mais novo

Vídeo de Oruam cantando em aniversário de pastor volta a viralizar na web

Gilberto Gil se emociona ao lembrar de Preta Gil: ‘Um mês de saudade’