Vídeo: Neymar bate-boca com torcedor após nova derrota do Santos O jogador Neymar discutiu com um torcedor do Santos na noite desta quarta-feira (23), após a... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 11h18

O jogador Neymar Portal Pop Mais

O jogador Neymar discutiu com um torcedor do Santos na noite desta quarta-feira (23), após a derrota do Santos para o Internacional, na Vila Belmiro. A partida terminou em 2 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O resultado não agradou aos torcedores e, o atacante optou por não ficar calado diante das críticas.

