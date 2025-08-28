Logo R7.com
Vídeo: noiva de Oruam fala sobre situação do rapper na prisão: “Não tem como dizer que está bem”

Fernanda Valença, noiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, relatou nas redes...

Fernanda Valença, noiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, relatou nas redes sociais como o artista tem vivido na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após visitá-lo, a jovem publicou um vídeo nos Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre o estado do cantor.

Após visitá-lo, a jovem publicou um vídeo nos Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre o estado do cantor.

