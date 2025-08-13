Logo R7.com
Vídeo: polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos

A residência do influenciador digital Hytalo Santos, em João Pessoa, foi alvo de um mandado de...

Portal Pop Mais|Do R7

A residência do influenciador digital Hytalo Santos, em João Pessoa, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (14). A operação foi realizada por equipes da Polícia Militar, no âmbito de uma investigação sobre suposta exploração de menores de idade nas redes sociais.

