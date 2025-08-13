Vídeo: polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo Santos A residência do influenciador digital Hytalo Santos, em João Pessoa, foi alvo de um mandado de... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A residência do influenciador digital Hytalo Santos, em João Pessoa, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (14). A operação foi realizada por equipes da Polícia Militar, no âmbito de uma investigação sobre suposta exploração de menores de idade nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Justiça proíbe Hytalo Santos de acessar redes sociais e de ter contato com menores de idade

Jennifer Aniston descarta possibilidade de romance com Elon Musk

Justiça da Paraíba autoriza mandado de busca e apreensão contra Hytalo Santos