VÍDEO: Repórter da Record é assaltada enquanto se preparava para entrar ao vivo A repórter Beatriz Casadei, da Record, foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira (18),... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Repórter da Record é assaltada enquanto se preparava para entrar ao vivo Portal Pop Mais

A repórter Beatriz Casadei, da Record, foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira (18), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A jornalista se preparava para uma entrada ao vivo quando um ciclista se aproximou e levou seu celular. O crime aconteceu em frente a um presídio, e mesmo diante de uma equipe de televisão e câmeras ligadas, o criminoso não se intimidou.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Perfis usam nome de Hytalo Santos para anúncio de bet ilegal

Leonardo relembra expulsão de casa por Poliana Rocha: “Tive que pedir perdão”

Falso Justin Bieber causa alvoroço em boate de Las Vegas, engana DJ famoso e é desmascarado ao cantar