VÍDEO: Repórter da Record é assaltada enquanto se preparava para entrar ao vivo
A repórter Beatriz Casadei, da Record, foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira (18),...
A repórter Beatriz Casadei, da Record, foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira (18), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A jornalista se preparava para uma entrada ao vivo quando um ciclista se aproximou e levou seu celular. O crime aconteceu em frente a um presídio, e mesmo diante de uma equipe de televisão e câmeras ligadas, o criminoso não se intimidou.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
