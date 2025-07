Portal Pop Mais |Do R7

VÍDEO: Repórter pisa em corpo de adolescente desaparecida durante cobertura de afogamento Uma cena estarrecedora foi registrada durante a cobertura do desaparecimento de uma adolescente de 13 anos,...

Uma cena estarrecedora foi registrada durante a cobertura do desaparecimento de uma adolescente de 13 anos, no Rio Mearim, em Bacabal (MA). Enquanto fazia uma entrada ao vivo sobre o caso, o repórter Lenildo Frazão pisou acidentalmente no corpo da jovem, que estava submerso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre este trágico incidente.

Leia Mais em Portal Pop Mais: