Vídeo: Simaria cai no choro ao lado de Simone, após pedido de retorno da dupla

simone apaga fotos com simaria Portal Pop Mais

Na noite da última quinta-feira (17/7), as irmãs Simone e Simaria protagonizaram um momento emocionante durante o Circo do Tiru, em São Paulo. As cantoras estavam no local acompanhadas de seus filhos quando, após o encerramento do espetáculo, o humorista Tirullipa surpreendeu ao pedir pelo retorno da dupla sertaneja. Simaria não segurou a emoção e foi às lágrimas.

Para saber mais sobre esse emocionante reencontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

