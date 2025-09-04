Vídeo: Val Marchiori desabafa sobre angústia durante tratamento contra câncer de mama

Logo R7.com
Portal Pop Mais|Do R7

Val Marchiori desabafa sobre angústia em meio a tratamento contra câncer Portal Pop Mais

A socialite Val Marchiori, de 50 anos, voltou às redes sociais para compartilhar um desabafo após receber alta hospitalar em São Paulo. Em tratamento contra um câncer de mama, ela relatou sentimentos de dor e angústia após a cirurgia para retirada do tumor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a luta de Val Marchiori contra o câncer.

