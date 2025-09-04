Vídeo: Val Marchiori desabafa sobre angústia durante tratamento contra câncer de mama A socialite Val Marchiori, de 50 anos, voltou às redes sociais para compartilhar um desabafo após... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 08h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Val Marchiori desabafa sobre angústia em meio a tratamento contra câncer Portal Pop Mais

A socialite Val Marchiori, de 50 anos, voltou às redes sociais para compartilhar um desabafo após receber alta hospitalar em São Paulo. Em tratamento contra um câncer de mama, ela relatou sentimentos de dor e angústia após a cirurgia para retirada do tumor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a luta de Val Marchiori contra o câncer.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

João Guilherme ironiza Rafael Cardoso após polêmica com cropped; entenda

Vídeo: jornalista fica gravemente ferido durante evento de campanha de Milei

Vídeo: Iate de luxo de R$ 5,1 milhões afunda minutos após ser lançado ao mar na Turquia