Virgínia diz que está com ‘hiperfoco’ em Felipe Amorim
A influenciadora Virginia Fonseca, 26, revelou nos Stories do Instagram que está com um “hiperfoco” no cantor Felipe Amorim, 28. Segundo ela, a nova mania é ouvir sem parar uma playlist só com músicas do artista. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia fez questão de esclarecer que seu interesse é apenas pelo trabalho do cantor, que, atualmente, está em um relacionamento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais
