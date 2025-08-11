Logo R7.com
Virgínia diz que está com ‘hiperfoco’ em Felipe Amorim

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, revelou nos Stories do Instagram que está com um “hiperfoco” no...

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, revelou nos Stories do Instagram que está com um “hiperfoco” no cantor Felipe Amorim, 28. Segundo ela, a nova mania é ouvir sem parar uma playlist só com músicas do artista. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia fez questão de esclarecer que seu interesse é apenas pelo trabalho do cantor, que, atualmente, está em um relacionamento.

