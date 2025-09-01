Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam vivido jantar secreto em Madrid Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior estariam vivendo um romance discretamente. Os dois... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 19h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam vivido jantar secreto em Madrid Portal Pop Mais

Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior estariam vivendo um romance discretamente. Os dois teriam se encontrado em um jantar secreto e o craque teria sido o responsável pelo buquê de flores que a influenciadora recebeu em Dubai.

Para mais detalhes sobre esse romance que está dando o que falar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Val Marchiori inicia tratamento contra o câncer de mama

William Bonner deixa o Jornal Nacional após quase três décadas; César Tralli assume bancada

Ruivinha de Marte anuncia estreia no fisiculturismo após mudanças no corpo; veja antes e depois