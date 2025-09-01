Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam vivido jantar secreto em Madrid

Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior estariam vivendo um romance discretamente. Os dois...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Virginia Fonseca e Vini Jr. teriam vivido jantar secreto em Madrid Portal Pop Mais

Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinícius Júnior estariam vivendo um romance discretamente. Os dois teriam se encontrado em um jantar secreto e o craque teria sido o responsável pelo buquê de flores que a influenciadora recebeu em Dubai.

Para mais detalhes sobre esse romance que está dando o que falar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.