Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 10 meses do filho caçula com festa temática intimista

Mesmo em meio a rumores de crise no casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe surgiram juntos nesta quarta-feira (10) para comemorar os 10 meses de vida do filho caçula, José Leonardo. O casal compartilhou registros da comemoração em família, com direito a bolo temático, decoração delicada e momentos de carinho com os filhos.

Para mais detalhes sobre essa celebração e os desdobramentos da vida do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

