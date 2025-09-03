Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Virginia Fonseca revela rotina intensa na Espanha após ser flagrada com Vini Jr.: “Não estou dormindo”

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (3),...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Virginia Fonseca revela rotina intensa na Espanha após ser flagrada com Vini Jr.: Portal Pop Mais

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (3), os bastidores da maratona de passeios que tem vivido durante sua viagem pela Espanha. A loira está no país acompanhada de amigos — e, segundo rumores, também do jogador Vinicius Jr., com quem foi vista recentemente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem agitada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.