Virginia Fonseca revela rotina intensa na Espanha após ser flagrada com Vini Jr.: “Não estou dormindo”

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (3), os bastidores da maratona de passeios que tem vivido durante sua viagem pela Espanha. A loira está no país acompanhada de amigos — e, segundo rumores, também do jogador Vinicius Jr., com quem foi vista recentemente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem agitada!

