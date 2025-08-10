Logo R7.com
Virginia Fonseca se declara para Zé Felipe

Neste domingo de Dia dos Pais (10/8), Virgínia Fonseca fez uma declaração direcionada à Zé Felipe....

Portal Pop Mais|Do R7

virginia e zé felipe Portal Pop Mais

Neste domingo de Dia dos Pais (10/8), Virgínia Fonseca fez uma declaração direcionada à Zé Felipe. Mãe de três filhos com o cantor, a influenciadora digital compartilhou uma linda mensagem para o artista. Os dois se separaram em maio passado após cinco anos juntos.

