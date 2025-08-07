Virgínia gastou ‘pequena fortuna’ em jantar de luxo em Dubai; saiba quanto
Virgínia Fonseca está aproveitando momentos luxuosos nos Emirados Árabes junto com a família. Em uma noite...
Virgínia Fonseca está aproveitando momentos luxuosos nos Emirados Árabes junto com a família. Em uma noite especial, ela jantou em um dos restaurantes mais sofisticados de Dubai e dividiu cada detalhe com seus milhões de seguidores.
Virgínia Fonseca está aproveitando momentos luxuosos nos Emirados Árabes junto com a família. Em uma noite especial, ela jantou em um dos restaurantes mais sofisticados de Dubai e dividiu cada detalhe com seus milhões de seguidores.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse jantar impressionante!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: