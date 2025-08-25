Logo R7.com
Vítima de acidente com Porsche acusa influenciador Gato Preto de tentativa de agressão

Edilson Maiorano, envolvido no acidente com o Porsche do influenciador conhecido como Gato Preto, afirmou neste domingo (24/8) que...

Edilson Maiorano, envolvido no acidente com o Porsche do influenciador conhecido como Gato Preto, afirmou neste domingo (24/8) que foi alvo de uma tentativa de agressão após a colisão, que ocorreu na última quarta-feira (20/8), na Avenida Faria Lima, uma das vias mais movimentadas da capital paulista.

Para saber mais sobre os detalhes desse incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

