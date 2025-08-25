Vítima de acidente com Porsche acusa influenciador Gato Preto de tentativa de agressão Edilson Maiorano, envolvido no acidente com o Porsche do influenciador conhecido como Gato Preto, afirmou neste domingo (24/8) que... Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vítima de acidente com Porsche acusa influenciador Gato Preto de tentativa de agressão Portal Pop Mais

Edilson Maiorano, envolvido no acidente com o Porsche do influenciador conhecido como Gato Preto, afirmou neste domingo (24/8) que foi alvo de uma tentativa de agressão após a colisão, que ocorreu na última quarta-feira (20/8), na Avenida Faria Lima, uma das vias mais movimentadas da capital paulista.

Para saber mais sobre os detalhes desse incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Trump volta a aparecer com maquiagem na mão após diagnóstico de insuficiência venosa

Justiça da Califórnia nega liberdade condicional aos irmãos Menendez após mais de 30 anos de prisão

Zé Felipe detona Dado Dolabella após confusão com Luan Pereira: “Em Goiás, levaria bala”