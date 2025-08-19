Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

VMA 2025: relembre as performances que entraram para a história da premiação

A corrida pelo Video Music Awards 2025 (VMA) começou oficialmente! A MTV já revelou os indicados...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

VMA 2025: relembre as performances que entraram para a história da premiação Portal Pop Mais

A corrida pelo Video Music Awards 2025 (VMA) começou oficialmente! A MTV já revelou os indicados a uma das premiações mais aguardadas do mundo da música. A cerimônia acontece no dia 7 de setembro, na UBS Arena, em Nova York, e promete apresentações de tirar o fôlego, homenagens e momentos que vão marcar a história do evento.

Para saber mais sobre as performances que marcaram a história do VMA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.