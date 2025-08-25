VMA 2025: relembre os momentos mais polêmicos e icônicos da premiação O grande dia do Video Music Awards (VMA) 2025 está próximo, e as expectativas já estão... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h00 ) twitter

O grande dia do Video Music Awards (VMA) 2025 está próximo, e as expectativas já estão lá em cima. Este ano, quem lidera as indicações é Lady Gaga, com 12 nomeações, incluindo as principais categorias como Vídeo do Ano, Música do Ano, Melhor Colaboração e Melhor Pop. Logo atrás, empatados com 11 indicações cada, estão Bruno Mars e Kendrick Lamar, que concorre com o aclamado “Not Like Us”.

