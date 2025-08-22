Você sabia? Rock brasileiro já brilhou no VMA antes da Anitta
Você sabia que, antes de Anitta brilhar no VMA, outros brasileiros já tinham dado as caras por lá? Pois é! Entre 1990 e 1994, bandas nacionais como Titãs, Sepultura e Nenhum de Nós já levaram o troféu “International Viewer’s Choice Award”, uma categoria em que os fãs de vários países votavam nos seus favoritos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a história do rock brasileiro no VMA!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
