Você sabia? Rock brasileiro já brilhou no VMA antes da Anitta Você sabia que, antes de Anitta brilhar no VMA, outros brasileiros já tinham dado as caras... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h19 )

Você sabia que, antes de Anitta brilhar no VMA, outros brasileiros já tinham dado as caras por lá? Pois é! Entre 1990 e 1994, bandas nacionais como Titãs, Sepultura e Nenhum de Nós já levaram o troféu “International Viewer’s Choice Award”, uma categoria em que os fãs de vários países votavam nos seus favoritos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a história do rock brasileiro no VMA!

