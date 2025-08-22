Logo R7.com
Você sabia? Rock brasileiro já brilhou no VMA antes da Anitta

Você sabia que, antes de Anitta brilhar no VMA, outros brasileiros já tinham dado as caras...

Você sabia que, antes de Anitta brilhar no VMA, outros brasileiros já tinham dado as caras por lá? Pois é! Entre 1990 e 1994, bandas nacionais como Titãs, Sepultura e Nenhum de Nós já levaram o troféu “International Viewer’s Choice Award”, uma categoria em que os fãs de vários países votavam nos seus favoritos.

