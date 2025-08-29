Voo de Celebridades! Lucas Lima brinca com possível tragédia Aérea: ‘Nem seria lembrado se o avião Caísse'
Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado...
Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado e polêmico ao embarcar em um voo recheado de estrelas — e fez piada com uma possível tragédia aérea!
Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado e polêmico ao embarcar em um voo recheado de estrelas — e fez piada com uma possível tragédia aérea!
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: