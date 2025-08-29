Logo R7.com
Voo de Celebridades! Lucas Lima brinca com possível tragédia Aérea: ‘Nem seria lembrado se o avião Caísse'

Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado

Portal Pop Mais|Do R7

Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado e polêmico ao embarcar em um voo recheado de estrelas — e fez piada com uma possível tragédia aérea!

