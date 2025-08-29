Voo de Celebridades! Lucas Lima brinca com possível tragédia Aérea: ‘Nem seria lembrado se o avião Caísse' Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Pop Mais

Na tarde desta segunda-feira (25), o cantor Lucas Lima, de 42 anos, protagonizou um momento inusitado e polêmico ao embarcar em um voo recheado de estrelas — e fez piada com uma possível tragédia aérea!

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Thais Carla revela perda de 60 kg após cirurgia bariátrica: “Minha meta sempre foi saúde”

Quem é o homem que diz ter sido o primeiro namorado de Marília Mendonça

Fãs encontram “easter eggs” em anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce; veja quais