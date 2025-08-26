Wanessa Camargo é alvo de críticas após suposto affair com ator vir à tona Nesta segunda-feira (25), a vida pessoal de Wanessa Camargo voltou a ser alvo de comentários nas... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h39 ) twitter

Wanessa Camargo Portal Pop Mais

Nesta segunda-feira (25), a vida pessoal de Wanessa Camargo voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais. A cantora, de 42 anos, foi apontada como possível affair do ator Allan Souza Lima, de 38.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

