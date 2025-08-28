Wanessa Camargo se pronuncia sobre episódio com Dado Dolabella e nega rumores de novo affair Wanessa Camargo usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para esclarecer os rumores que surgiram após... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 06h37 ) twitter

wanessa camargo se pronuncia polemica dado Portal Pop Mais

Wanessa Camargo usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para esclarecer os rumores que surgiram após a confusão envolvendo Dado Dolabella, de 45. A cantora explicou que os dois estavam tentando uma reconciliação de maneira reservada, já que ainda tinham dúvidas sobre o relacionamento e não queriam expor a vida pessoal.

Para saber mais sobre a declaração de Wanessa e os detalhes do episódio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

