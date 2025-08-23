Wanessa Camargo se pronuncia sobre suposta agressão de Dado Dolabella
Wanessa Camargo foi às redes sociais para se pronunciar a respeito da suposta agressão de Dado...
Wanessa Camargo foi às redes sociais para se pronunciar a respeito da suposta agressão de Dado Dolabella. A situação aconteceu na última quinta-feira (21), em um bar na zona sul do Rio de Janeiro.
Wanessa Camargo foi às redes sociais para se pronunciar a respeito da suposta agressão de Dado Dolabella. A situação aconteceu na última quinta-feira (21), em um bar na zona sul do Rio de Janeiro.
Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: