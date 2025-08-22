Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em confraternização A noite que deveria ser de festa terminou em confusão. Wanessa Camargo teria sido agredida por... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h38 ) twitter

Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em confraternização Portal Pop Mais

A noite que deveria ser de festa terminou em confusão. Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella durante uma confraternização no Rio de Janeiro.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

