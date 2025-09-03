Wanessa surge com Luan após confusão com Dado Dolabella Dupla parece em vídeo durante bastidores de programa Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h58 ) twitter

Wanessa Camargo e Luan Pereira, participantes do Dança dos Famosos, apareceram juntinhos nos bastidores do programa em um vídeo que bombou nas redes. A gravação, publicada pelo cantor nesta terça-feira (2), mostra os dois se jogando na coreografia de um dos hits dele direto do camarim.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa história! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

