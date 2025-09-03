Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Wanessa surge com Luan após confusão com Dado Dolabella

Dupla parece em vídeo durante bastidores de programa

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Wanessa surge com Luan após confusão com Dado Dolabella Portal Pop Mais

Wanessa Camargo e Luan Pereira, participantes do Dança dos Famosos, apareceram juntinhos nos bastidores do programa em um vídeo que bombou nas redes. A gravação, publicada pelo cantor nesta terça-feira (2), mostra os dois se jogando na coreografia de um dos hits dele direto do camarim.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa história! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.