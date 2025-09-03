Wanessa surge com Luan após confusão com Dado Dolabella
Dupla parece em vídeo durante bastidores de programa
Wanessa Camargo e Luan Pereira, participantes do Dança dos Famosos, apareceram juntinhos nos bastidores do programa em um vídeo que bombou nas redes. A gravação, publicada pelo cantor nesta terça-feira (2), mostra os dois se jogando na coreografia de um dos hits dele direto do camarim.
Leia Mais em Portal Pop Mais: