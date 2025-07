Web especula suposta gravidez de Anitta Anitta, atualmente com 32 anos, está no auge da carreira. Com inúmeros hits e cada vez... Portal Pop Mais|Do R7 14/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h38 ) twitter

anitta vence vma 2024 Portal Pop Mais

Anitta, atualmente com 32 anos, está no auge da carreira. Com inúmeros hits e cada vez mais comentada fora do país, a garota de Honório Gurgel recentemente se afastou dos holofotes para cuidar da saúde espiritual, mas na está de volta.

Para saber mais sobre essa especulação e o que pode estar por trás dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

