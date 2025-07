Web reage a ataque em escola no RS; uma criança morreu A internet reagiu com comoção e revolta ao ataque brutal ocorrido na manhã desta terça-feira (8),... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Web reage a ataque em escola no RS; uma criança morreu Portal Pop Mais

A internet reagiu com comoção e revolta ao ataque brutal ocorrido na manhã desta terça-feira (8), em uma escola municipal de Estação, no norte do Rio Grande do Sul. Um adolescente de 16 anos invadiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi armado com uma faca e atacou três crianças, de 7 e 8 anos, e uma professora. Uma das crianças não resistiu aos ferimentos e morreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa tragédia que abalou a comunidade.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Apresentador morre após ser agredido com furadora na cabeça em SP

Raquel leva a fúria e a delicadeza de “Não Incendiei a Casa por Milagre” ao Blue Note

Famosos que morreram por overdose: relembre casos que chocaram o mundo