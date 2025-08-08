Logo R7.com
Wenny lança seu novo single, “BIS”

Wenny, uma das vozes mais jovens e promissoras do pop brasileiro, apresenta "BIS", seu novo single...

Wenny, uma das vozes mais jovens e promissoras do pop brasileiro, apresenta “BIS”, seu novo single acompanhado de videoclipe. De acordo com a artista carioca, a obra é “um caos organizado, repleto de coragem, emoção e metáforas visuais”.

