Wenny lança seu novo single, "BIS" Wenny, uma das vozes mais jovens e promissoras do pop brasileiro, apresenta "BIS", seu novo single... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 14h58

wenny bis Portal Pop Mais

Wenny, uma das vozes mais jovens e promissoras do pop brasileiro, apresenta “BIS”, seu novo single acompanhado de videoclipe. De acordo com a artista carioca, a obra é “um caos organizado, repleto de coragem, emoção e metáforas visuais”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre esse lançamento impactante!

