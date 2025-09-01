William Bonner deixa o Jornal Nacional após quase três décadas; César Tralli assume bancada William Bonner deixará oficialmente a bancada do ‘Jornal Nacional, programa que comandou por quase 30 anos.... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 19h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h18 ) twitter

bonner Portal Pop Mais

William Bonner deixará oficialmente a bancada do ‘Jornal Nacional, programa que comandou por quase 30 anos. Ao lado de Renata Vasconcellos desde 2014, Bonner tornou-se símbolo da credibilidade do telejornalismo brasileiro, conduzindo o noticiário em alguns dos momentos mais marcantes da história recente do país.

Para mais detalhes sobre essa mudança histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

