Ximbinha aciona Joelma na Justiça por divisão de fazenda no Pará

O guitarrista Ximbinha acionou a cantora Joelma na Justiça do Pará no último dia 11 de agosto, pedindo a demarcação e divisão de uma fazenda de 1.489 hectares localizada no estado. A ação tramita na Vara Única da cidade de Viseu e tem valor estimado em R$ 50 mil.

