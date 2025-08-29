Ximbinha aciona Joelma na Justiça por divisão de fazenda no Pará
O guitarrista Ximbinha acionou a cantora Joelma na Justiça do Pará no último dia 11 de...
O guitarrista Ximbinha acionou a cantora Joelma na Justiça do Pará no último dia 11 de agosto, pedindo a demarcação e divisão de uma fazenda de 1.489 hectares localizada no estado. A ação tramita na Vara Única da cidade de Viseu e tem valor estimado em R$ 50 mil.
O guitarrista Ximbinha acionou a cantora Joelma na Justiça do Pará no último dia 11 de agosto, pedindo a demarcação e divisão de uma fazenda de 1.489 hectares localizada no estado. A ação tramita na Vara Única da cidade de Viseu e tem valor estimado em R$ 50 mil.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: