Ximbinha aciona Joelma na Justiça por divisão de fazenda no Pará O guitarrista Ximbinha acionou a cantora Joelma na Justiça do Pará no último dia 11 de... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ximbinha aciona Joelma na Justiça por divisão de fazenda no Pará Portal Pop Mais

O guitarrista Ximbinha acionou a cantora Joelma na Justiça do Pará no último dia 11 de agosto, pedindo a demarcação e divisão de uma fazenda de 1.489 hectares localizada no estado. A ação tramita na Vara Única da cidade de Viseu e tem valor estimado em R$ 50 mil.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

DJ Ronald tira sarro de Ronaldo Fenômeno após flagra em férias na Espanha

Priscila Senna agita o Marco Zero com participação de Simone Mendes; assista a vídeos exclusivos

Influencer Vanessa Lopes diz que quase perdeu a voz por causa do cigarro eletrônico e faz alerta